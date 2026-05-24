Наука и технологии

Спутники NASA показали пугающие процессы на Земле, происходящие ночью

Планета, материки, освещение, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 06:40 Фото: pexels
Спутники НАСА зафиксировали, что ночи на Земле становятся светлее и темнее, образуя сложные узоры, отражающие деятельность человека, потребление энергии и изменения в политике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IDR, спутниковые данные НАСА демонстрируют, что искусственное освещение ночью не просто увеличивается во всем мире, но и показывает динамичную картину человеческой деятельности и энергопотребления на Земле.

Из космоса видно, как города и регионы меняют свои ночные пейзажи, отражая промышленный рост, политические решения и энергетические кризисы.

Проект НАСА "Черный мрамор", анализирующий данные с датчиков VIIRS на спутниках Suomi-NPP, NOAA-20 и NOAA-21, создал подробные записи о ночном освещении по всей планете с 2014 по 2022 год.

Эти данные отражают расширение городов, временные отключения электроэнергии, строительство и даже модернизацию осветительной инфраструктуры, инициированную политическими мерами, создавая тонкое представление о глобальной активности.

Дневной и ночной диапазоны прибора VIIRS позволяют обнаруживать свет в диапазонах длин волн от зеленого до ближнего инфракрасного, а усовершенствованная фильтрация отделяет городские огни от лунного света и полярных сияний, что позволяет ученым отслеживать даже незначительные изменения яркости.

Глобальная картина неоднородна. В Соединенных Штатах города западного побережья значительно осветились благодаря росту населения и урбанизации, в то время как на восточном побережье освещение потускнело, в основном из-за внедрения энергоэффективных светодиодов и более широкой экономической перестройки.

Аналогичные контрасты наблюдаются и в глобальном масштабе: в Китае и северной Индии наблюдается быстрый рост ночного освещения, совпадающий с развитием городов и индустриализацией.

Между тем, в Европе ситуация иная. В таких городах, как Париж, и регионах Франции наблюдалось снижение освещенности на 33%, в то время как в Великобритании и Нидерландах снижение составило 22 и 21% соответственно.

Снижение освещенности усилилось в 2022 году на фоне регионального энергетического кризиса, вызванного мировыми конфликтами. Эти данные подчеркивают, как энергетическая политика, экономическое давление и технологические сдвиги могут быстро изменить ночной ландшафт.

Ранее в атмосфере далекой планеты нашли неожиданный газовый "сигнал".

