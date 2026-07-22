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Наука и технологии

Самая мощная за 2 недели вспышка произошла на Солнце: ученые предупредили о событиях уровня X

Солнце, вспышка, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 13:31 Фото: magnific
На Солнце произошла самая сильная за 2 недели вспышка. Об этом сегодня, 22 июля 2026 года, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации в Telegram-канале лаборатории:

"Самая сильная солнечная вспышка с 7 июля (то есть более чем за две недели) зарегистрирована около часа назад, в 09:35 по московскому времени (11:35 по времени Астаны. – Прим. ред.) Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки".

По данным ученых, за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как еще 3 дня назад средний темп составлял 1-2 события в сутки.

инфографика, вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 13:31

Фото: Telegram/lpixras

"Вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока не создали. Основным фактором космической погоды продолжает оставаться крупная корональная дыра, наблюдающаяся на звезде в данный момент. В этой связи на сегодня сохраняются высокие вероятности развития магнитных бурь слабого и среднего уровня. Геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь. Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение суток-двух возможен выход на события уровня X".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Всплеск активности, как отметили ученые, пока рассматривается как локальный, связанный со случайным возникновением изолированной крупной группы солнечных пятен (в каталоге ей присвоен номер 4493).

"Глобальный уровень солнечной активности на данный момент оценивается как низкий".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили о том, что магнитные бури уровня G1-G2 ожидаются на Земле 22 июля 2026 года. Причина – корональная дыра на Солнце.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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