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Наука и технологии

Чтобы сохранить самые большие деревья в мире, их будут нарочно поджигать: зачем

Секвойя, дерево, парк, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 03:26 Фото: CALAVERAS BIG TREES STATE PARK
Контролируемые выжигания предотвратили гибель двух тысяч гигантских секвой во время лесных пожаров в нацпарках Секвойя и Кингс-Каньон в 2020 и 2021 годах, и могут помочь многим деревьям пережить лесные пожары в будущем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discoverwildlife, новое исследование показало, что деревья, сгоревшие в результате плановых пожаров низкой интенсивности, с большей вероятностью переживут последующие лесные пожары.

Гигантские секвойи – это гиганты растительного мира. Эти культовые деревья, произрастающие в естественных условиях на западных склонах Сьерра-Невады в Калифорнии (США), могут весить столько же, сколько 15 синих китов, и жить более 3000 лет.

Благодаря толстой коре и высокой кроне, эти деревья эволюционировали, чтобы противостоять естественным пожарам низкой интенсивности, которые могут раскрыть их шишки и выпускать семена.

Поэтому, когда в 2020 и 2021 годах лесные пожары опустошили национальные парки Секвойя и Кингс-Каньон, никто не ожидал, что будет уничтожена лишь пятая часть деревьев.

Исследователи хотели выяснить, почему одни секвойи погибли, а другие выжили, поэтому они обратились к историческим записям и спутниковым снимкам лесов до и после пожаров.

Ландшафт представляет собой мозаику из участков, обработанных контролируемыми выжиганиями – преднамеренно слабыми или умеренно интенсивными пожарами, призванными уменьшить количество горючих материалов, открыть лесной покров и создать возможности для дикой природы, – и участков, которые не подвергались выжиганию более века.

На основе анализа 26 400 гигантских секвой, растущих в 19 рощах, исследователи обнаружили, что контролируемые выжигания снижают риск гибели деревьев примерно на 77%. Деревья, которые подвергались контролируемым выжиганиям в течение предыдущего десятилетия, имели в четыре раза больше шансов выжить, чем необработанные деревья.

Кроме того, моделирование показало, что ранее проведенные контролируемые выжигания предотвратили гибель около 1900 секвой, и что если бы все деревья были обработаны, еще 3900, вероятно, выжили бы.

Вследствие повышения температуры, усиления засухи и других факторов лесные пожары на западе Соединенных Штатов становятся все масштабнее и разрушительнее. Теперь они представляют угрозу даже для самых старых и хорошо приспособленных к пожарам лесов.

Ранее мы писали о том, что в самой большой пустыне на Земле совсем нет песка: что о ней известно.

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Аксинья Титова
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