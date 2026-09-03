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Наука и технологии

Необычное явление сняли под самым высоким мостом в мире

Мост в Китае, радуга, свет, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 08:55 Фото: AccuWeather
Дрон в Китае смог запечатлеть необычную радугу в виде почти полного круга под мостом высотой 625 метров. Объяснение этого необычного явления оказалось на удивление простым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, круглую радугу сняли в конце августа под мостом Хуацзянского грандиозного каньона в китайской провинции Гуйчжоу.

Вместо привычной дуги на кадрах виден яркий разноцветный круг, зависший над каньоном.

Радуга появилась благодаря солнечному свету, проходившему через мельчайшие капли воды, которые образовывались водяной завесой под мостом. Дрон был высоко над облаком водяной взвеси, а его камера находилась в таком положении, что смогла увидеть радугу в форме круга, а не привычной дуги, которую наблюдатель с земли видит над горизонтом.

Когда солнечный свет попадает в крошечную каплю воды, он преломляется, отражается от внутренней поверхности капли, а затем снова преломляется при выходе наружу.

Разные длины волн света отклоняются на немного разные углы, из-за этого белый солнечный свет разделяется на спектр цветов.

Человек, стоящий на земле, обычно видит лишь верхнюю часть этого круга: остальную скрывают горизонт и окружающий ландшафт. Но если наблюдатель стоит достаточно высоко, а капли воды располагаются ниже него, становится видна значительно большая часть радуги – вплоть до полного круга. Именно это и произошло в Гуйчжоу.

Мост Хуацзянского грандиозного каньона возвышается на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян и протянулся на 2 890 метров через каньон. Движение по нему открыли в сентябре 2025 года. Тогда ему официально присвоили статус самого высокого моста в мире.

Ранее сообщалось, что во время строительства автомагистрали открыли легендарный "город сокровищ".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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