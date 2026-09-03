Необычное явление сняли под самым высоким мостом в мире

Дрон в Китае смог запечатлеть необычную радугу в виде почти полного круга под мостом высотой 625 метров. Объяснение этого необычного явления оказалось на удивление простым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, круглую радугу сняли в конце августа под мостом Хуацзянского грандиозного каньона в китайской провинции Гуйчжоу.

Вместо привычной дуги на кадрах виден яркий разноцветный круг, зависший над каньоном.

Rainbow or a portal to another dimension? 🌈



A full-circle rainbow appeared beneath the world’s highest bridge as sunlight interacted with mist from water cascading below the massive structure during a water curtain show. pic.twitter.com/m3WlmWirUg — AccuWeather (@accuweather) August 30, 2026

Радуга появилась благодаря солнечному свету, проходившему через мельчайшие капли воды, которые образовывались водяной завесой под мостом. Дрон был высоко над облаком водяной взвеси, а его камера находилась в таком положении, что смогла увидеть радугу в форме круга, а не привычной дуги, которую наблюдатель с земли видит над горизонтом.

Когда солнечный свет попадает в крошечную каплю воды, он преломляется, отражается от внутренней поверхности капли, а затем снова преломляется при выходе наружу.

Разные длины волн света отклоняются на немного разные углы, из-за этого белый солнечный свет разделяется на спектр цветов.

Человек, стоящий на земле, обычно видит лишь верхнюю часть этого круга: остальную скрывают горизонт и окружающий ландшафт. Но если наблюдатель стоит достаточно высоко, а капли воды располагаются ниже него, становится видна значительно большая часть радуги – вплоть до полного круга. Именно это и произошло в Гуйчжоу.

Мост Хуацзянского грандиозного каньона возвышается на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян и протянулся на 2 890 метров через каньон. Движение по нему открыли в сентябре 2025 года. Тогда ему официально присвоили статус самого высокого моста в мире.

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