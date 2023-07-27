В Карагандинской области монтажной пеной забрызгала автомобиль пенсионера соседка после ссоры

Жительница поселка Шахан Карагандинской области забрызгала автомобиль соседа-пенсионера монтажной пеной после возникшей между ними ссоры, сообщает Zakon.kz.

Вечером 25 июля произошла ссора между жителями одного двора. По некоторым данным, соседи поругались после того, как ребенок хотел залезть на автомобиль пенсионера и поиграть на его крыше. Владельцу иномарки не понравилась идея ребенка и он отогнал девочку. Мать ребенка возмутилась поведением пенсионера, передает Патриот.

После ссоры владелец автомобиля отправился домой, а на утро обнаружил свою машину забрызганную монтажной пеной. Мужчина обратился в полицию с заявлением о порче имущества. Обвиняет заявитель во всем соседку.

Однако есть и другая версия произошедшего. Соседи рассказали, что мужчина поставил автомобиль в неположенном месте, на детской площадке. 6-летняя девочка села на багажник автомобиля. Увидев это из окна, пенсионер стал ругаться с соседями, требуя не трогать его машину. По версии некоторых жильцов, мужчина сам испортил авто и пытается свалить все на соседку.

Полиция разбирается в непростой ситуации.

Ранее жительница одного из микрорайонов города Актау обвинила своего соседа в жестоком обращении с животными. Полицейские завели уголовное дело.