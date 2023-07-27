Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Карагандинской области монтажной пеной забрызгала автомобиль пенсионера соседка после ссоры

В Карагандинской области монтажной пеной забрызгала автомобиль пенсионера соседка после ссоры Фото: тг-канал Патриот
Жительница поселка Шахан Карагандинской области забрызгала автомобиль соседа-пенсионера монтажной пеной после возникшей между ними ссоры, сообщает Zakon.kz.

Вечером 25 июля произошла ссора между жителями одного двора. По некоторым данным, соседи поругались после того, как ребенок хотел залезть на автомобиль пенсионера и поиграть на его крыше. Владельцу иномарки не понравилась идея ребенка и он отогнал девочку. Мать ребенка возмутилась поведением пенсионера, передает Патриот.

После ссоры владелец автомобиля отправился домой, а на утро обнаружил свою машину забрызганную монтажной пеной. Мужчина обратился в полицию с заявлением о порче имущества. Обвиняет заявитель во всем соседку.

Однако есть и другая версия произошедшего. Соседи рассказали, что мужчина поставил автомобиль в неположенном месте, на детской площадке. 6-летняя девочка села на багажник автомобиля. Увидев это из окна, пенсионер стал ругаться с соседями, требуя не трогать его машину. По версии некоторых жильцов, мужчина сам испортил авто и пытается свалить все на соседку.

Полиция разбирается в непростой ситуации.

Ранее жительница одного из микрорайонов города Актау обвинила своего соседа в жестоком обращении с животными. Полицейские завели уголовное дело.

Читайте также

Из Казани в Костанай на велосипеде приехал блогер-путешественник

В Кокшетау девушка пришла на тестирование в свадебном платье

В прокуратуре Жамбылской области обсудили проблемные вопросы обеспечения поливной водой

Мария Мельникова
Казахстан Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления