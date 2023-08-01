Лже-помощники акима Абайской области собирают деньги у бизнесменов
Фото: pixabay
"Осторожно! Мошенники!" С таким заявлением обратился к казахстанцам акимат Абайской области. Как оказалось, в области зафиксировали новый вид мошенничества, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что аферисты действуют через социальные сети.
"Мошенники, представившись должностным лицом либо помощником акима области, обращаются к предпринимателям с просьбой о финансовой помощи, отмечая, что денежные средства будут возвращены".Пресс-служба акимата Абайской области
Отмечено, что подобные случаи уже зафиксированы в Восточно-Казахстанской области.
"Не исключено, что такое может произойти в любом другом регионе страны", – добавили в пресс-службе.
Из-за этого акимат Абайской области официально заявляет и предупреждает:
"Сотрудники государственных органов к подобным рассылкам не имеют никакого отношения и призывают жителей области не поддаваться на уловки мошенников, быть бдительными и обо всех подозрительных случаях незамедлительно сообщать в компетентные органы".
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