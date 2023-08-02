Неблагоприятные метеоусловия 2 августа ожидаются в Алматы и еще в двух городах РК
Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 2 августа в среду неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау, передает Zakon.kz.
Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на 2 августа.
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