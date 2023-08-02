Пожар в алматинском мкр. Аккент: акимат организовал ночлег для пострадавших
Также забронировано 14 комнат в гостинице Seven days по адресу: мкр. Акбулак, ул. Сергазина, 136.
В настоящее время только один человек изъявил желание остаться в гостинице или в лицее (находится в лицее).
Завтра, 2 августа, в 9.00 состоится встреча с пострадавшими жителями по поднимаемым ими вопросам:
- восстановление квартир (застройщик, акимат Алатауского района),
- сроки возвращения в свои дома (ДЧС, дознаватели, пожлабаратория);
- объективное расследование (УП);
- вопросы создания ОСИ (УЖП, райакимат);
- приватизация арендных квартир (УЖП).
На местах возле дома и в лицее № 178 выставлены круглосуточные дежурства из состава райакимата и полиции.
- под председательством акима района Калдыбекова А. создан оперативный штаб перед домом № 54, куда вошли представители ДЧС, УП, прокуратуры, КНБ, акимата, РМО, РОО;
- организована круглосуточная работа оперативного штаба;
- организовано питание и ночлег для пострадавших жителей (гостиница и спортзал лицея № 178);
- организована работа службы района по санитарной очистке территории;
- районным акиматом проведены переговоры с застройщиком по вопросу восстановления поврежденных материалов квартир (окна, двери и др.), по результатам которых застройщик обязался восстановить квартиры;
- ведутся необходимые разъяснительные работы среди жителей;
- организована горячая линия для пострадавших: +77071872507, 3989820;
- проведены переговоры с ближайшими отелями для обеспечения пострадавших временным проживанием.
Кроме того, акиматом Алатауского района проведены переговоры с застройщиком жилого комплекса ТОО "Ayt Housing Complex", по результатам которых руководство компании сообщило о предоставлении двухкомнатной квартиры на безвозмездной основе семье погибшей в результате пожара в жилом комплексе мкр. Аккент.
Ранее мы сообщали, что в Алматы в многоэтажном жилом доме произошел пожар. В ДЧС уточнили, что горели электрические кабели в шахте лифта на уровне 5-го и 6-го этажей. Некоторые жители выпрыгивали из окон горящего здания. Всего пострадавших 43 человека. 4 детей находятся отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации".
12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Одна женщина скончалась.