Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожар в алматинском мкр."Аккент": акимат организовал ночлег для пострадавших

Пожар в алматинском мкр."Аккент": акимат организовал ночлег для пострадавших Фото: пресс-служба МЧС РК
В акимате Алатауского района сообщили, что силами Службы спасения Алматы организован ночлег в лицее № 178 на 250 коек, сообщает Zakon.kz

Также забронировано 14 комнат в гостинице "Seven days" по адресу: мкр. Акбулак, ул. Сергазина 136.

В настоящее время изъявивших желание остаться в гостинице и в лицее только 1 человек (находится в лицее).

Завтра, 2 августа в 9.00 часов, состоится встреча с пострадавшими жителями по поднимаемыми ими вопросам:

  • восстановление квартир (застройщик, акимат Алатауского района),
  • сроки возвращения в свои дома (ДЧС, дознаватели, пожлабаратория);
  •  объективное расследование (УП);
  • вопросы создания ОСИ (УЖП, РайАкимат);
  • приватизация арендных квартир (УЖП).

На местах возле дома и в лицее №178 выставлены круглосуточные дежурства из состава райакимата и полиции.

  • под председательством акима района Калдыбекова А. создан оперативный штаб перед домом №54, куда вошли представители ДЧС, УП, прокуратуры, КНБ, акимата, РМО, РОО;
  • организована круглосуточная работа оперативного штаба;
  • организовано питание и ночлег для пострадавших жителей (гостиница и спорт зал лицея № 178);
  • организована работа службы района по санитарной очистке территории;
  • районным акиматом проведены переговоры с застройщиком по вопросу восстановления поврежденных материалов квартир (окна, двери и др.), по результатам которых застройщик обязался восстановить квартиры;
  • ведутся необходимые разъяснительные работы среди жителей;
  • организована горячая линия для пострадавших: +77071872507, 3989820
  • проведены переговоры с ближайшими отелями для обеспечения пострадавших временным проживанием.

Кроме того, акиматом Алатауского района проведены переговоры с застройщиком жилого комплекса ТОО "Ayt Housing Complex", по результатам которых руководство компании сообщило о предоставлении двухкомнатной квартиры на безвозмездной основе семье погибшей в результате пожара в жилом комплексе мкр."Аккент".

Ранее мы сообщали, что в Алматы в многоэтажном жилом доме произошел пожар. В ДЧС уточнили, что горели электрические кабели шахте лифта на уровне 5-го и 6-го этажей. Некоторые жители выпрыгивали из окон горящего здания. Всего пострадавших 43 человека. 4 детей находятся отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации".

12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Одна женщина скончалась.

Читайте также

Семье погибшей при пожаре в алматинском мкр."Аккент" выразил соболезнования аким города

Неблагоприятные метеоусловия 2 августа ожидаются в Алматы и еще в двух городах РК

Аким Павлодарской области прокомментировал избиение подростка

Елена Вебер
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления