Дархан Сатыбалды поручил усилить борьбу с незаконными владельцами карьеров

В Туркестанской области усилена борьба с незаконными недропользователями. На территории области массово проверяется деятельность более 100 карьеров. Проводятся рейдовые мероприятия, налагаются штрафы на нарушителей.

С начала года досрочно прекращены контракты с 11 недропользователями, не выполнившими полностью контрактные обязательства или работающими в водоохранной полосе.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды дал поручение о прекращении незаконного освоения земельных богатств. На совещании под председательством акима области вновь обсуждали эту актуальную тему. Были доложены результаты о проделанной работе в данном направлении.

Запрещается деятельность предпринимателей, нарушающих русло рек, вскрывающих горно-каменистые и исторические места, добывающих незаконно песок, камень и другие полезные ископаемые.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Как сообщил руководитель областного управления предпринимательства и промышленности Нуржигит Мырзахметов, досрочно прекращено действие контрактов с тремя недропользователями на территории Сайрамского района в связи с расположением мест добычи в водоохранной полосе реки Аксу.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Также в связи с входом на особо охраняемые территории государственного регионального природного парка "Сырдарья-Туркестан" приостановлены работы трех недропользователей, расположенных на территории города Арыс. Действия контрактов досрочно прекращены в связи с расположением месторождений в Ордабасинском, Сауранском, Толебийском, Тюлькубасском, Шардаринском районах, в водоохранной полосе, а также в связи с неисполнением контрактных обязательств. Теперь вырытая земля, которой нанесен ущерб, должна быть выровнена.

"Почему эта проблема возникла? Если бы каждый государственный орган правильно выполнял свои обязанности, не было бы ни одного незаконного карьера. Их работа должна быть остановлена навсегда. На встречах с населением этот вопрос часто поднимается. Жители страдают от незаконных карьеров. Ущерб наносится рекам и ручьям. Более того, тяжелые автомобили вывозят камни по дорогам, на строительство которых были затрачены миллиарды. Считаю, что те, кто их защищает, являются преступниками". Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

По поручению акима области под контролем Департамента полиции в регионе проводится специальное мероприятие. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП и инспекторы природоохранной группы выдворяют грузовые машины на штрафстоянки. По данным фактам собраны соответствующие документы и направлены в Департамент экологии для принятия решений. Возбуждено 16 уголовных дел. Работа в этом направлении будет продолжена на всей территории области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, совместно со специалистом-маркшейдером ведется мониторинг 45 территорий, где проводится добыча полезных ископаемых недропользователями. Результаты будут направлены в компетентные учреждения для рассмотрения соответствующих мер в рамках закона.

В области насчитывается 175 недропользователей, добывающих общераспространенные полезные ископаемые. Большая часть их расположена на территории Сауранского, Сайрамского, Ордабасинского районов и города Арыс.

Они работают на контрактной и лицензионной основе. Кроме того, 13 учреждений по добыче и разведке твердых полезных ископаемых, которым выдан контракт Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, добывают золотой фосфорит, барит, медь, уголь и композитные металлы. В Сузакском, Тюлькубасском районах и городе Кентау ведутся работы на месторождениях золота, фосфора, барита, железной руды.