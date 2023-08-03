По проекту "Қарызсыз қоғам" обучили свыше 3,5 тысячи жителей в ЗКО

Партия Amanat совместно с Halyk Bank запустили с этого года новый проект "Қарызсыз қоғам".

На первом этапе проект охватил 8 регионов страны: Актюбинскую, Алматинскую, Туркестанскую, Северо-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Жамбылскую, Атыраускую и Мангистаускую области.

"По Западно-Казахстанской области сейчас работают в рамках проекта 8 экспертов. Прошли обучение уже свыше 3,5 тысячи человек, из них получили индивидуальные консультации более 2 тысяч человек. Около 70% участников проекта имеют кредиты, долговые обязательства перед банками, микрокредитными организациями, которые не могут сейчас погашать. Средний возраст закредитованного населения – 20-49 лет. Мы их обучаем финансовой грамотности, проводим личные консультации, помогаем разобраться с долгами в рамках закона. Участники проекта учатся эффективно управлять своими финансами, мы помогаем им уменьшить количество текущих кредитных займов, а также учим распознавать мошеннические действия. Есть случаи, когда 15-16-летние подростки оформляют кредиты на своих родных и близких, а те узнают об этом, когда к ним уже обращаются коллекторы за невозврат займов. Участие в проекте бесплатное. Данный проект нацелен на предотвращение увеличения количества должников, а также на оказание помощи тем, кто уже столкнулся с накопившимися кредитами, и в перспективе улучшить уровень их жизни". Ментор проекта Зульфия Кубеева

Обучающий курс по финансовой грамотности сейчас проходит во всех районах области и поселках областного центра. В нем могут принять участие те, кто имеет долги по кредитам и находится в реестре должников, у кого есть текущие займы и просрочки по ним, а также начинающие предприниматели, которые претендуют на льготные кредиты от государства.

"Очень много полезной информации узнала. Какие есть проекты по поддержке начинающих предпринимателей, на какую сумму можно рассчитывать при открытии своего дела, куда и как подавать заявки. Тоже есть задумка открыть свое дело. Закончила курсы массажа, думаю, что теперь мне нужно правильно рассчитать свои возможности, финансы и так далее, тем более, когда оказывается такая помощь от экспертов", – сказала жительница п. Зачаганск Аккенже Мурзагазиева.

В поселке Зачаганск Уральска проживает свыше 70 тысяч жителей, среди них более 800 человек безработные, около 400 человек самозанятого населения. Большая половина жителей имеет те или иные кредиты. Некоторые из них, открыв свое дело, вложив все средства, не могут справиться с долговыми обязанностями.

"Проект нацелен на реальную помощь жителям по закону выйти из долговой кабалы, обучиться финансовой грамотности, получить выгодные кредиты от государства для ведения своего дела. Тренеры учат людей вести личные финансы, планировать семейный бюджет, как правильно брать кредиты. Главная цель – снижение уязвимости к финансовому мошенничеству, противодействие накоплению чрезмерных долгов у населения и улучшение финансовой культуры людей в целом". Председатель Уральского городского филиала партии Amanat Бауыржан Мухамбетжанов