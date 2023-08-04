Минздрав: Сироп, из-за которого умирают дети, не продается в Казахстане

В Минздраве РК заявили, что сироп NATURCOLD не зарегистрирован в Казахстане, а также не реализуется в оптовом и розничном сегменте, сообщает Zakon.kz.

Так в ведомстве прокомментировали появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что Министерство здравоохранения Индии запретило деятельность фармкомпании Riemann Labs, производящей сироп от кашля, от употребления которого могли умереть дети в Камеруне.

Сообщается, что номер лицензии компании совпадает с номером лицензии на упаковке препарата NATURCOLD.

Заявленными активными веществами в составе сиропа NATURCOLD являются парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид и хлорфенирамина малеат. Эти вещества в различных комбинациях используются для облегчения симптомов простудных заболеваний, гриппа и аллергического ринита.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 27 июня 2023 г. образцы сиропа NATURCOLD из Камеруна были переданы ВОЗ и прошли лабораторные исследования. Лабораторный анализ образцов показал, что препарат загрязнен диэтиленгликолем в недопустимо высокой концентрации. Доля диэтиленгликоля в образцах сиропа NATURCOLD достигала 28,6%. Предельная допустимая концентрация диэтиленгликоля составляет не более 0,10%.

На упаковке препарата дистрибьютором указан FRAKEN INTERNATIONAL (Англия). Однако Национальный орган регулирования Великобритании (MHRA) подтвердил, что изготовитель с таким названием в Великобритании не зарегистрирован. В настоящее время ведется расследование с целью выяснения происхождения препарата.

ВОЗ предупреждает, что при употреблении внутрь диэтиленгликоль токсичен для человека и может привести к летальному исходу.

Кроме того, некондиционная (загрязненная) продукция может нанести серьезный ущерб здоровью пациента, особенно при лечении детей, а также вызвать смертельное отравление.





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В случае обнаружения лекарственного препарата NATURCOLD по республике будут предприняты соответствующие административные меры в соответствии с законодательством.

Ознакомиться с подробной информацией ВОЗ о препарате можно по ссылке.

В январе этого года в Узбекистане зафиксировано 20 случаев гибели детей после приема сиропа от кашля "Док-1 Макс" индийского производства. У всех детей развилась почечная недостаточность. В составе партии этого препарата был обнаружен этиленгликоль – токсичное вещество – в объеме, который в 300 раз превышает норму.

В июле появилась информация, что индийский фармпроизводитель вероятно использовал при производстве препарата токсичный промышленный пропиленгликоль.