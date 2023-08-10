Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кирпичный завод несколько лет отравляет жизнь жителям села в Алматинской области

Кирпичный завод несколько лет отравляет жизнь жителям села в Алматинской области Фото: скриншот с видео
Сельчане из Кайназара заявляют, что кирпичный завод отравляют им воздух. Они воюют с частником уже несколько лет и даже добились того, чтобы завод остановил работу. Теперь требуют, чтобы его снесли, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, местные кайназаровцы говорят, частники самовольно вырыли котлован и начали производство кирпичей. Сельчане говорят, постоянная вибрация мешает жить. А еще они боятся схода оползня. Они обратились в суд и даже выиграли дело, но бизнесмены не торопятся освобождать территорию, это вызвало массу недовольства среди хозяев частных домов.

"Вы видите, какая у нас прекрасная природа у подножия гор. Мы добились того, чтобы завод остановил работу. Теперь мы требуем, чтобы его снесли" местный житель Темирхан Жанабаев.

Жители села устроили экстренное собрание. По слова людей, предприятие уже несколько лет отравляет в округе воздух, на улице стоит запах гари и пепла, что не позволяет даже открывать окна.

"Как в нашем ауле появился кирпичный завод, так сразу испортился воздух, начались болезни. Например, у нас снохи и дети страдают от аллергии. Ночью окна открыть не можем, потому что стоит запах гари. Вещи высушить не можем на улице. Про огород вообще забыли. Вся пыль заходит в дом. Сколько это может длиться? Кто нас услышит?"жительница Кайназара Бейсенгуль Байсабекова

Как выяснилось, расстояние между котлованом и домами – около 60 метров, а по нормативам должно быть не менее 500. Сельчане воевали с частником несколько лет и наконец выиграли все суды, но бизнесмен не сворачивал работу. Тогда его принудительно заставили снести самовольную пристройку, где находилось оборудование.

"Есть решение суда, которое дошло до Верховного суда, это именно о сносе сушилки. Остальная часть в виде формовки, цеха и так далее – также имеется решение суда о сносе, поскольку это не кирпичный завод, а самовольная постройка, то есть без разрешительных документов" юрист Жанар Алшинбаева

Основное оборудование уже снесли. Теперь жители требуют освободить территорию полностью.

Отмечается, этот кирпичный завод был в округе не единственным. В населенном пункте люди насчитали четыре предприятия. Но жители недоумевают, почему местные власти допустили такую самодеятельность. На этот вопрос не смогли ответить и сами чиновники. 

Читайте также

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в нескольких городах РК

В Астане десятки домов в сентябре могут остаться без электричества

Жители села в Алматинской области требуют закрыть кирпичные заводы

Елена Вебер
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления