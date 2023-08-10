Кирпичный завод несколько лет отравляет жизнь жителям села в Алматинской области

Сельчане из Кайназара заявляют, что кирпичный завод отравляют им воздух. Они воюют с частником уже несколько лет и даже добились того, чтобы завод остановил работу. Теперь требуют, чтобы его снесли, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, местные кайназаровцы говорят, частники самовольно вырыли котлован и начали производство кирпичей. Сельчане говорят, постоянная вибрация мешает жить. А еще они боятся схода оползня. Они обратились в суд и даже выиграли дело, но бизнесмены не торопятся освобождать территорию, это вызвало массу недовольства среди хозяев частных домов.

"Вы видите, какая у нас прекрасная природа у подножия гор. Мы добились того, чтобы завод остановил работу. Теперь мы требуем, чтобы его снесли" местный житель Темирхан Жанабаев.

Жители села устроили экстренное собрание. По слова людей, предприятие уже несколько лет отравляет в округе воздух, на улице стоит запах гари и пепла, что не позволяет даже открывать окна.

"Как в нашем ауле появился кирпичный завод, так сразу испортился воздух, начались болезни. Например, у нас снохи и дети страдают от аллергии. Ночью окна открыть не можем, потому что стоит запах гари. Вещи высушить не можем на улице. Про огород вообще забыли. Вся пыль заходит в дом. Сколько это может длиться? Кто нас услышит?" жительница Кайназара Бейсенгуль Байсабекова

Как выяснилось, расстояние между котлованом и домами – около 60 метров, а по нормативам должно быть не менее 500. Сельчане воевали с частником несколько лет и наконец выиграли все суды, но бизнесмен не сворачивал работу. Тогда его принудительно заставили снести самовольную пристройку, где находилось оборудование.

"Есть решение суда, которое дошло до Верховного суда, это именно о сносе сушилки. Остальная часть в виде формовки, цеха и так далее – также имеется решение суда о сносе, поскольку это не кирпичный завод, а самовольная постройка, то есть без разрешительных документов" юрист Жанар Алшинбаева

Основное оборудование уже снесли. Теперь жители требуют освободить территорию полностью.

Отмечается, этот кирпичный завод был в округе не единственным. В населенном пункте люди насчитали четыре предприятия. Но жители недоумевают, почему местные власти допустили такую самодеятельность. На этот вопрос не смогли ответить и сами чиновники.