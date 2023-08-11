Поезд из Астаны в Житикару запустят в сентябре

Беспересадочный железнодорожный маршрут "Астана – Житикара" запустят с 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", запустить пассажирский поезд из столицы в Житикару решили в связи с многочисленными просьбами жителей Костанайской области. Маршрут поезда будет проходить через Кокшетау и Костанай.





"Беспересадочные вагоны по направлению "Астана – Житикара" рассчитаны на 104 места и будут курсировать с периодичностью через день: отправление по нечетным дням с вокзала Нурлы жол в 19:40, прибытие по четным дням на станцию "Житикара" в 15:56. Обратное отправление по четным дням из Житикары в 18:14, прибытие в столицу по нечетным дням в 12:46", – сообщили в пресс-службе.

Ранее в Казахстане начали действовать новые правила продажи билетов на поезда.