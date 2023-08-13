Паводковая ситуация в Жетысуской области

МЧС поделилось дополнительной информацией о ситуации в подтопленных населенных пунктах в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

По словам МЧС Казахстана, ситуация стабилизировалась.

"В настоящее время ситуация стабильная, подтопленных домов нет. В результате проведенных инженерных работ и откачке воды привлеченными силами и средствами вода отведена из дворовых и придворовых территорий населенных пунктов. Всего откачано 3 456 куб. метров воды". МЧС РК

В настоящее время спасатели оказывают помощь населению в очистке дворовых территорий от мусора и грязевой массы.

В эвакуационном пункте находятся 16 человек, из них 7 детей.

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Согласно прогнозу Казгидромета, 13 августа ночью на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, днем – град, шквал. Ветер северо-западный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25-28 м/с.

12 августа в нескольких селах Жетысуской области аварийно отключили электричество. Без света остались жители Каратальского и Ескельдинского районов.

