Жительница Талдыкоргана построила колодец для деревни в Бангладеш

Предприниматель из Талдыкоргана построила колодец от имени своих родителей для жителей одной из деревень Бангладеш, сообщает Zakon.kz.

На строительство колодца ушло 3,5 месяца. Наргиза Касенова связалась с международным благотворительным фондом "Живое сердце", и совместными усилиями им удалось выкопать колодец в Бангладеш, где ощущается острая нехватка воды. Но на этом она не планирует останавливаться.



"Африка – это то место, где на каждом шагу мы видим нищету, болезни, голод, жажду, где в день умирает примерно 6 тыс. детей. Они нуждаются в нашей помощи, а мы в благих деяниях, ведь это то место, где мы можем заработать прощение Аллаха и его довольство. Папочки нет с нами уже 22 года, вместо него у нас осталась мама, которая воспитала нас одна", – рассказала Касенова.

Предприниматель напомнила, что, согласно исламу, построение колодца является непрерывной милостыней, которая продолжается с каждой каплей даже после смерти человека. Наргиза призывает и других казахстанцев поддержать ее инициативу, помогая жителям Африки.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона казахстанцев нуждаются в помощи.

