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Законодательство РК

В Казахстане на изъятые у коррупционеров деньги построили 62 школы

В Казахстане на изъятые у коррупционеров деньги профинансировали строительство 62 школ Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Правительстве сообщили, что в ряде регионов РК, а также в Астане, Алматы и Шымкенте профинансировано строительство 62 школ на изъятые у коррупционеров средства, сообщает Zakon.kz.

"На сегодняшний день благодаря Фонду, пополняемому средствами, изъятыми у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ на 76 тыс. ученических мест (две смены) в ряде регионов РК, а также городах Астана, Алматы и Шымкент. В целом с момента образования в декабре прошлого года в Фонд поступило уже 151,6 млрд тенге", – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра РК.

Уточняется, что деятельность направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов.

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