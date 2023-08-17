10 дней без воды остаются жители целого микрорайона Талдыкоргана
Отключение воды произошло сразу на девяти улицах дачного сообщества. Водоснабжение в Шайкоргане провели еще в 2019 году, но порывы случаются на регулярной основе. Жители рассказывают, что не могут дозвониться до акимата и они не охотно идут на контакт с местными.
Корреспонденту Zakon.kz в акимате Талдыкоргана ответили. В администрации сообщили, что гарантийный срок подрядной компании уже истек, а полное отключение воды произошло три дня назад.
"На сегодняшний день 14.08.2023 года была полностью отключена водоснабжение в связи с порывом на основной трубе (Д110 пластик) на данный момент отключены все абоненты. Также имеются порывы на девяти улицах. На сегодняшний день рассматривается вопрос финансирования для устранения" - говорится в сообщении пресс-службы акима Талдыкоргана.
Когда же решат проблему и сколько еще нужно жителям оставаться без благ цивилизации, в местной администрации не уточнили.