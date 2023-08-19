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Спасатели приступили к активной фазе тушения очагов пожаров на шахте "Казахстанская"

Спасатели приступили к активной фазе тушения очагов пожаров на шахте "Казахстанская" Фото: МЧС РК
В МЧС РК подтвердили, что было обнаружено тело пятого горнорабочего и сообщили, что ликвидационные работы на шахте продолжаются, передает Zakon.kz

В ведомстве отметили, что в 22:40 было обнаружено тело пятого горнорабочего. Работы осложнялись сплошной задымленностью выработок аварийного участка и высокой температурой.

Сейчас произведена пересменка и поставлены задачи перед заступившими новыми отделениями горноспасателей. Они приступают к активной фазе тушения очагов пожаров.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело пятого погибшего горняка на шахте "Казахстанская". Им оказался Илья Старовойт 1996 г.р До этого  стало известно о том, что найдено тело четвертого шахтера Артура Халикова и еще трех погибших шахтеров: Виталия Слюнькова, Виктора Бургуна, Дениса Стешина. 

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская", а также какую помощь окажут пострадавшим горнякам.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам. А премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

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Елена Вебер
ЧП в шахте "Казахстанская" Казахстан Карагандинская область Шахтинск
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