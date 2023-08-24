Досаев не знает имена бизнесменов, незаконно получивших земли в районе Шымбулака

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что не знает имена бизнесменов из списка Forbes, которые незаконно получили земли в районе Шымбулака, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он сказал на встрече с жителями Наурызбайского района, отвечая на поступивший вопрос.

"Акимат совместно с Антикором провел проверку коррупционных рисков и выявил четырех аффилированных с чиновниками бизнесменов из списка Forbes, которые получили участки в районе Шымбулака. Назовите их имена", – спросили у акима.

Ерболат Досаев ответил, что не знает имена этих бизнесменов.

"Общий список большой, в рамках этого продолжается работа. Это было в рамках превенции. Мы со службой превенции и Антикора провели большую работу, разобрались с застройкой, разрешениями, земельными участками. Все в установленном порядке идет. Если хотите, сделайте запрос официально в департамент, я думаю, вам смогут ответить", – сказал Ерболат Досаев, добавив, что презумпцию невиновности в стране никто не отменял.

1 июля Агентство по противодействию коррупции совместно с акиматом Алматы провели внешний анализ коррупционных рисков в деятельности акимата и структурных подразделений в сфере архитектуры и строительства.

