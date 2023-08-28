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Прокуратура завершила расследование по факту хищения 5 млрд тенге в КГП "Метрополитен"

Окончено расследование по факту хищения 5 млрд тенге в КГП "Метрополитен" Фото: Zakon.kz
Транспортной прокуратурой окончено многоэпизодное расследование в отношении экс-руководства КГП "Метрополитен", а также должностных лиц подрядных организаций – АО "Алматыметрокурылыс" и ТОО "Автоматизация и Технологии Сервис", сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, как говорится в сообщении Главной транспортной прокуратуры, подозреваемые имели широкие управленческие функции при строительстве новой линии метрополитена Алматы. Именно эти полномочия позволили им создать преступные условия и похитить 5 млрд тенге.

"Для этого ими организован сбор фиктивных ценовых предложений и на их основе сформирована смета о покупке оборудований по цене выше 10-кратной их стоимости. В последующем, похищенные средства обналичивались через "лжепредприятия".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

Также сказано, что для возврата украденного арестовано три дорогостоящих квартир, одно офисное помещение в Алматы, земельный участок в Алматинской области, люксовые автомашины, брендовые часы и ряд других активов подозреваемых лиц.

"На сегодня уголовное дело направлено в суд", – уточнили в ведомстве.

В июле 2022 года сообщалось о расследовании по фактам хищения и взятках в "АлматыМетро". Тогда аудиторские проверки выявили нарушения на общую сумму 120,9 млрд тенге.

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