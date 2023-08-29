Захватившего заложников в отделении банка начали судить в Астане

В специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам началось рассмотрение дела о захвате заложников в отделении Kaspi банка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Процесс ведет судья межрайонного суда по уголовным делам Абинур Карабаев. Суть обвинения сформулировала старший прокурор управления прокуратуры города Астаны Акшураева.

Согласно версии следствия, подсудимый Мурадов решил совершить суицид, употребив медицинский препарат. Не получив нужного эффекта от препарата, он придумал план по захвату банка. По версии прокуратуры, Мурадов собирался потребовать средства для нуждающихся людей, а затем планировал, что его застрелят сотрудники правоохранительных органов при задержании.

Из подручных средств – зажигалки и курительного прибора – Мурадов сделал муляж взрывного устройства. Он также приобрел в сувенирном магазине пистолет-зажигалку. С этими предметами он напал на отделение банка и взял в заложники сотрудников и сотрудниц.

"Таким образом, Мурадов совершил деяния, предусмотренные статьей 261, ч. 2, пп. 4, 8, 9 УК РК (захват заложников)", – отметила прокурор Акшураева.

Подсудимый признал вину, но заявил, что не был в наркотическом опьянении в момент захвата заложников.

Суд перешел к допросу потерпевших и свидетелей.

18 июня вооруженный мужчина захватил заложников в одном из столичных отделений Kaspi банка. Он требовал перевести все активы банка в фонд помощи детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, угрожая в противном случае убить заложников. В отделении находились семь девушек-сотрудниц и один охранник. Жильцов дома эвакуировали. Благодаря оперативной спецоперации всех заложников освободили, а подозреваемого задержали и отправили в изолятор.

