Акимат обещает решить проблемы дольщиков в Актобе до конца года

Проблема 285 семей дольщиков решится до конца 2023 года. По остальным 255 семьям работа продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе акимата Актюбинской области.

Больше 540 актюбинских семей ждут решения наболевшей проблемы – продолжения строительства и ввода домов. В общей сложности, они вложили почти 3,5 миллиарда тенге в 11 жилых объектов.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Как сообщил аким области Ералы Тугжанов, создана дорожная карта. По всем домам найдены инвесторы для продолжения стройки.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Вместе с тем, за семь месяцев в области введено в строй 465 тысяч кв.м. жилья. До конца года эту цифру доведут до рекордных 1,3 миллиона кв.м.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Впервые за все время на пять миллиардов тенге будет приобретено 360 квартир для многодетных семей и семей из социально уязвимых слоев населения. За счет средств местного бюджета ведется строительство домов на 3 750 квартир. 1 112 семей региона обеспечат жильем.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Кроме того, в областном центре определены 12 долгостроев. По результатам дорожной карты один объект слан, два подлежат сносу. По остальным 9 ведутся строительные работы.