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В каких городах будут неблагоприятные метеоусловия 2 сентября

В каких городах будут неблагоприятные метеоусловия 2 сентября Фото: скриншот с видео
Синоптики сообщили, что в субботу, 2 сентября, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и ночью в Атырау, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали что первая неделя осени в Алматы будет теплая с кратковременными дождями.

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