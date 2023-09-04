В Семее десятки улиц оставят без света и воды

4 сентября компании, подающие жителям города Семей свет и воду, отключат источники, сообщает Zakon.kz.

На сайте АО "Объединенная энергосервисная компания", которая поставляет жителям Семея электричество, сказано, что 4 сентября не будет света по следующим улицам:

Мухамедханова, 33; Мәңгілік ел, 16; Краева; Портовая; Буксирная; Матросский переулок; Матросский заезд; Перекатная; Дачная; Садовая; Багряная; Пламенная; Краснозвездная; Мирная; Щорса; Улица 23 февраля.

"Период отключения с 08:00 до 17:00 часов, максимальное время отключения – 7-8 часов", – говорят в компании.

Однако коммунальщики отключением света не ограчились. На двух улицах города ГКП "Семей водоканал" отключает воду.

"В связи с подключением теплопункта 4 сентября, с 09:00 до 15:00 часов будет приостановлено водоснабжение по адресам улица Утепбаева, 1, 3, 5, и на улице Победы в домах №16 и №18", – сказано в сообщении водоканала.

Как компенсировать ущерб от ненадлежащих коммунальных услуг, читайте в материале.