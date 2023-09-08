В Петропавловске – дефицита автогаза, на АЗС заправляют только общественный транспорт

Автовладельцы Петропавловска часами ездят по городу, чтобы заправиться автогазом. На большинстве заправок его нет, а если и есть, то он предназначен для общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Большинство АЗС Петропавловска встречают клиентов объявлениями о том, что газа нет.



"Нет газа", я сам написал краской на старом куске металлического листа. Устал людям объяснять, что газа нет. Но все равно многие подъезжают, останавливаются и мучают меня вопросами, мол, почему нет, просят заправить. А как я могу их заправить? Мне руководство сказало заправлять только общественный транспорт. Приказ свыше не обсуждается. Вот, люди как-то справятся, на велосипеды пересядут, а представьте, если общественный транспорт встанет". Сотрудник АЗС Сергей Степанов

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Сотрудник АЗС отметил, что в последние дни газа привозят меньше, и дефицит обострился до крайности.

"Обычно в день продаем по две с лишним тонны. Это три наших емкости. А сегодня привезли только тонну. Заполнили только одну маленькую емкость, вот уже осталось меньше половины. И это при том, что свободно всем желающим продавать не могу". Сергей Степанов

На АЗС другой популярной в городе сети не успели убрать ценник с электронным табло, там указана цена автогаза – 81 тенге за литр. Однако на кассе висит объявление "Газа нет".

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Закончился газ. Мало привезли. Поставок нет. Больше мы ничего не знаем. Вы езжайте по нашим заправкам, поищите, где остался", – советуют кассиры.

Корреспонденту Zakon.kz удалось найти автогаз на одной из АЗС на окраине города. Там заправляли всех желающих по привычной за последние недели цене в 81 тенге за литр. На сколько хватит топлива, операторы ответить не смогли.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В управлении энергетики и ЖКХ акимата СКО прокомментировали проблему.

"Сжиженный нефтяной газ на территории СКО реализуют 17 газоснабжающих организаций. Имеется 118 АГЗС, 36 из них – в Петропавловске. В месяц в регионе потребление автогаза составляет 5500 тонн. Поставщиками газа в регион являются АО "СНПС – Актобемунайгаз" и ТОО "Павлодарский нефтехимический завод". По талонам газ реализуют ТОО "Партнер трейд" - 19 АГЗС. Сегодня этой компании отгружено 252 тонны топлива. В ТОО "Промгаз" 10 сентября ожидается прибытие 250 тонн. В ТОО "Рока" открывается свободная продажа, 9 сентября ожидается прибытие 180 тонн". Владислав Лукин, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата СКО.

Он привел список предприятий, где, по его данным, можно в СКО свободно купить газ: в перечне 12 ИП и ТОО. Примечательно, что названия в списке малоизвестны автовладельцам в отличие от популярных сетевых АЗС, где сегодня невозможно заправить баки.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Стоит отметить, что автогаз у жителей СКО пользуется популярностью. Это связано, по словам автолюбителей, с ощутимой выгодой. Поездки на автогазе обходятся вдвое дешевле, чем на бензине. В итоге экономия перекрывает затраты на установку газового оборудования на автомобили с бензиновыми двигателями. В Петропавловске это стоит в среднем 250-300 тысяч тенге.