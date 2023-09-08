МЧС призвало всех казахстанцев 11 сентября укрыться в безопасных местах

11 сентября по всему Казахстану пройдут сейсмотренировки. Жителей страны просят принять в них активное участие и сохранять спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на сейсмотренировках 11 сентября казахстанцам напомнят о правилах поведения при разрушительных землетрясениях, а также отработают на практике применение этих правил – определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и так далее.

"Услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие! Жителям необходимо при возможности экстренно покинуть здание, при невозможности – укрыться в безопасных местах", – говорится в сообщении ведомства.

Сейсмотренировки пройдут в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер-2023", которые направлены на подготовку и обучение населения, развитие культуры безопасности, повышение уровня готовности сил гражданской защиты к землетрясениям. В сейсмоопасных регионах тренировки пройдут в одно и то же время, с 10:00 до 11:00.

Прошлую плановую сейсмотренировку в Алматы провели 20 апреля.