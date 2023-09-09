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Алматинцев предупредили о ремонте на еще одной улице

алматинцев предупредили о перекрытии дороги Фото: Zakon.kz
По итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта был включен участок ул. Шаляпина от ул. Берегового до ул. Ашимова протяженностью 4 км. От ул. Ашимова до ул. Момышулы ремонт завершен и полностью открыто передвижение, сообщает Zakon.kz.

С 23:00 9 сентября до 06:00 10 сентября в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия будет полностью перекрыто движение по ул. Шаляпина на участке от ул. Момышулы до ул. Яссауи.

"Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Ашимова, пр. Абая, ул. Яссауи, ул. Момышулы и прилегающие улицы. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 2 экипажа полка патрульной полиции". Пресс-служба акимата города Алматы

Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год.

Алматинцев попросили корректировать свой маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что в план среднего ремонта была включена улица Байзакова.

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