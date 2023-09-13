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В СКО пройдет ХХІХ республиканский фестиваль драматических театров Казахстана

В СКО пройдет ХХІХ республиканский фестиваль драматических театров Казахстана Фото: пресс-служба акимата СКО
С 9 по 15 октября 2023 года в Петропавловске в рамках празднования 125-летия государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова пройдет ХХІХ республиканский фестиваль драматических театров Казахстана.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата Северо-Казахстанской области.

В СКО пройдет ХХІХ республиканский фестиваль драматических театров Казахстана

Фото: пресс-служба акимата СКО

"В нашем регионе фестиваль театров последний раз проводился 21 год назад. Главная цель фестиваля - популяризация творческого наследия Темирбека Жургенова и увековечивание его имени в памяти страны. Темирбек Жургенов занимает особое место в истории. Он выдающийся государственный и общественный деятель, критик-лидер, внесший неоценимый вклад в развитие сферы образования, культуры и литературы. В рамках данного мероприятия в нашу область запланирован приезд таких мастеров искусства, как Асанали Ашимов, Досхан Жолжаксынов, Лидия Каденова, имена которых известны среди страны".Руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО Досбол Абдриисов
В СКО пройдет ХХІХ республиканский фестиваль драматических театров Казахстана

Фото: пресс-служба акимата СКО

Открытие фестиваля состоится 9-го октября в казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова. В недельном фестивале примут участие более 10 лучших театров республики, 250 лучших актеров.

Стоит отметить, что в этом году состав казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова пополнился 20 молодыми и талантливыми сотрудниками.

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Анастасия Московчук
Северо-Казахстанская область
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