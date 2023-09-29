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Арыстанбек Мухамедиулы во время суда назвал судью Гераклом

Арыстанбек Мухамедиулы на скамье подсудимых борется за свою репутацию Фото: скриншот с видео
Новый процесс в отношении бывшего директора Нацмузея и экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы начали теперь уже по другому обвинению – в рейдерстве. Брут, Цезарь и Геракл. Именно с этими персонами из истории и мифов сравнивал участников суда, сообщает Zakon.kz

По информации КТК Мухамедиулы решил произнести вместо обычного "с обвинением не согласен", подсудимый не остановился. Он решил лично допрашивать потерпевшего, который, как предполагает следствие, хотел одолжить у экс-министра культуры деньги на покрытие долгов отеля, но вместо того якобы чуть не лишился всего бизнеса.

Мухамедиулы же настаивает на бездоказательности обвинения. 

"Ваша честь! Огромная просьба: скажите, пожалуйста, пускай он факты покажет! Он же лжесвидетельствует!"Арыстанбек Мухамедиулы

Адвокат Мухамедиулы полностью согласен со своим подзащитным в том, что обвинение в рейдерстве и злоупотреблении служебными полномочиями надумано. Что же касается самого преступления, о котором идет речь…

"Оно относится к категории средней тяжести. То есть там до пяти лет, если его признают. Если он ранее был осужден, то то раннее поглощает это"адвокат подсудимого Болат Исатаев

Учитывая, что бывший директор Нацмузея уже отбывает срок за растрату бюджетных денег, а это восемь лет тюрьмы, дополнительного заключения ему не назначат. И, судя по всему, борется подсудимый за свою репутацию.

Первую часть статьи 249, обвинение по которой и предъявляют Мухамедиулы, внесли в Уголовный кодекс два года назад. Она уточняет, что рейдерство подсудимый мог совершать с применением так называемых "силовых методов", то есть с использованием контролирующих, правоохранительных или других органов.

Ранее мы сообщали, что Арыстанбека Мухамедиулы обвиняют в рейдерстве и злоупотреблениях.

А еще в конце июня его приговорили к 8 годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека".

14 сентября 2023 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. 

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