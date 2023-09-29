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Осень в Зайлийском Алатау зачаровала пользователей Сети

Осень в Зайлийском Алатау зачаровала пользователей Сети Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко на странице в Instagram поделился с подписчиками фотографиями осенних гор, сообщает Zakon.kz.

Снимки были опубликованы 28 сентября 2023 года.

"В этом году красиво желтеет в горах. Успел сделать несколько снимков, пока дождем и ветром не сорвало. Уже скоро осень спустится и в город", – говорится в описании к публикации.

Поклонники творчества фотографа оставили ряд воодушевленных комментариев:

  • Прекрасные снимки. Золотая осень во всех красках природы.
  • Снимки прекрасные, как и сама природа!
  • Невероятная красота, такие сочные, яркие краски осени.
  • Краски осени очень нарядные.

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