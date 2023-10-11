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Внучка академика М. Тынышпаева и бывшие преподаватели КазАТК обратились к президенту страны

Внучка академика М.Тынышпаева и бывшие преподаватели КазАТК обратились к президенту страны Фото: АО "НК "КТЖ"
Преподаватели и сотрудники Казахской Академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева обратились к президенту страны, главе правительства, спикеру Мажилиса Парламента и Минтранс с просьбой вернуть вуз государству, который был приобретен в 2018 году у АО "НК "КТЖ".

17 апреля 2018 года между AO "НК "КТЖ" и TOO "Alimax Group" был заключен договор купли-продажи 100% пакета акций AO "Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева". Цена покупки – более 10 млрд тенге. Срок действия договора – 5 лет, дата истечения – 16 апреля 2023 года.

По словам преподавателей, с момента вступления в силу этого договора начинаются "чудесные" преобразования в системе управления вузом и совершенно непонятные структурные изменения, негативно повлиявшие на весь учебный процесс.

"За первые два года акционеры поменяли 5 ректоров и по три-четыре раза всех проректоров, многие сотрудники и квалифицированные ППС вынуждены были уйти в другие вузы. Начались многочисленные жалобы и письма в МОН РК с просьбой оградить их от нерадивого малограмотного руководства, никогда не работавшего ранее в системе высшего образования и науки".Внучка академика М. Тынышпаева Нуршакен Жунусова
Внучка академика М.Тынышпаева и бывшие преподаватели КазАТК обратились к президенту страны

Нуршакен Жунусова, фото: из семейного архива

В начале 2020 года в вуз была направлена компетентная комиссия, выявившая многочисленные нарушения во всех подразделениях деятельности вуза. По результатам проверки было вынесено решение об отзыве Генеральной лицензии и приостановлении деятельности КазАТК им. М. Тынышпаева.

11 сентября 2020 года Alimax в срочном порядке проводит ребрендинг с выделением из него нового юридического лица – TOO "Управляющая компания "КазАТК", при этом в названии вуза убрали имя М. Тынышпаева.

"Зарегистрированная новая компания получает в МОН лицензию всего на две специальности и продолжает работать в нарушение всех стандартов и правил организации образования в высшей школе", – утверждают преподаватели.

По их словам, в течение пятилетнего срока КазАТК не исполняла преемственные договорные обязательства, в КТЖ постоянно поступали жалобы с выражением недовольства как со стороны сотрудников, преподавателей, так и со стороны студентов.

Трудно подтвердить многомиллиардные вложения именно в развитие Академии. Так, актовый зал был переориентирован на банкетный для проведения торжеств и обрядов. При этом столы и стулья хранились в музее М. Тынышпаева, который был уничтожен. Здание библиотеки переоборудовали под дорогую турецкую столовую. Все первые этажи многочисленных зданий Академии сданы в аренду.

Огромные средства были затрачены на обновление общежитий, которые сдаются по завышенным ценам студентам из Индии и Пакистана, в то время как свои студенты продолжают жить в грязных и обшарпанных помещениях.

За время владения акциями акционеры вложили более 4,3 млрд тенге, а именно 1 240 188 858 тенге – на ремонтные работы, закуп строительных товаров/материалов и приобретение строительных услуг для дома студентов N°3 и дома студентов №4, 800 000 000 тенге – на ремонт и приобретение основных средств, оборудования и техники, предназначенных для дома студента №1, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, д.108A, 1 500 000 000 тенге – на ремонт дома студентов № 2, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, д.110/81, а также на погашение многомиллионных кредитов.

Спустя 4 года и 11 месяцев – ровно за месяц до истечения пятилетнего срока соблюдения особых условий Договора – КТЖ уведомило акционера о досрочном одностороннем расторжении Договора с 20 марта 2023 года на основании нарушения Alimax Group условий договора из-за передачи акций в собственность правопреемнику КазАТК и в связи с грубейшими нарушениями учебного процесса в стратегическом вузе, ведущем эксклюзивную подготовку высокопрофессиональных кадров для железнодорожного транспорта страны, в которых именно сейчас очень нуждается отрасль.

"Мы считаем, что КТЖ объективно и совершенно законно в одностороннем порядке досрочно расторгло Договор купли-продажи акций с 20 марта 2023 года. Более того, КТЖ, ссылаясь на п. 8.3.4. Договора, вполне правомерно обратилось в суд с иском вернуть акции Академии. Мы единодушно поддерживаем решение от 21 июля 2023 года Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны под председательством судьи Сарсекеева К.Б. с вынесенным приговором о возврате покупателем акций Академии в собственность КТЖ. Суд вынес справедливое и законное, по нашему мнению, решение, не нарушая прав и законных интересов акционера, охрана которых гарантированы Конституцией Республики Казахстан", – считают преподаватели.

27 сентября 2023 года постановлением апелляционной коллегии по гражданским делам суд Астаны правомерно оставил вынесенное прежде решение без изменения.

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