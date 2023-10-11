Депутат: Даже на поезда с тараканами сложно купить билеты

Депутат Мажилиса Максат Толыкбаев возмутился низким качеством железнодорожных перевозок в стране. Также проблемой он назвал нехватку билетов даже на вагоны с тараканами, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании Толыкбаев потребовал от Министерства транспорта навести порядок в железнодорожных перевозках. Вагоны, по его словам, работают еще с советских времен.

"30 лет руководство в этой сфере работало для своей выгоды и интересов, и сейчас мы имеем плачевное положение. Что нам говорит министерство? Уверяет, что будет обновление парка до 2030 года. Но сейчас нет никакого качества, и никто даже не может поверить, что парк обновится к 2023 году. Можете ли вы гарантировать, что в 2030 году все будет хорошо? В летнее время сложно купить билет даже на эти старые вагоны, где нет кондиционеров, с тараканами, не открываются окна. Даже не буду говорить про опоздание поездов – это стало нормой. Вы знаете, что нам нужен стратегический план по туристическим направлениям. Когда вы решите вопрос? Мы ждали 30 лет, теперь придется еще семь лет ждать". Максат Толыкбаев

Министр транспорта Марат Карабаев ответил, что на сегодня средний возраст вагонов составляет 18 лет. В целях улучшения качества пассажирских перевозок на данный момент ведется работа по обновлению парка вагонов, улучшению качества внутривагонного сервиса.

"Общий парк вагонов – 2567 единиц. Так, с 2010 года по сегодняшний день приобретены 1238 вагонов. В 2022 году заключен контракт на приобретение 537 пассажирских вагонов Stadler (поставка с 2025 года). В текущем году заключены договора на приобретение 150 вагонов (поставка 50 единиц до конца текущего года, оставшихся 100 вагонов в 2024 году). В 2024 году дополнительно планируется приобрести 157 вагонов. С учетом указанных мер ожидается снижение среднего срока эксплуатации вагонов с 18 до 13 лет к 2030 году". Марат Карабаев

Казахстанцы уже давно жалуются на качество вагонов и задержку поездов. Уведомления о задержке пассажирских поездов стали приходить намного чаще, но брать ответственность за опоздание никто не торопится. Каждый день с такой проблемой в Республиканскую ассоциацию потребителей обращаются 30 человек. Большинство из них даже не знают, что за каждый час ожидания поезда положена компенсация в размере 3% от стоимости билета.