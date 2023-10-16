ОТЛК ЕРА: развитие инфраструктуры – хороший задел для будущего евразийской логистики

Вопрос быстрой и безопасной доставки товаров из одной точки в другую всегда был актуальным. Учитывая очевидные преимущества железной дороги, страны активно строят инфраструктуру и параллельно развивают технологии.

Генеральный директор АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс" Алексей Гром рассказал в интервью Zakon.kz о деятельности компании и перспективах отрасли.

– Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о показателях компании по итогам 9 месяцев текущего года.

– За этот период объемы перевозок превысили полмиллиона контейнеров – это приблизительно столько же, сколько у нас было за 9 месяцев 2022 года. Но сразу отмечу, что прошлый год у нас был рекордным по объемам перевозок.

– Как вы считаете, в каком состоянии сейчас находится ж/д инфраструктура в Казахстане? Достаточны ли ее резервы для дальнейшего роста транзита или существуют "узкие места"?

– В наших сервисах практически все грузы проходят через Казахстан. И поскольку мы продолжаем наблюдать определенный рост объемов, я могу только положительно оценивать инфраструктуру Казахстана. Для нас главное, что расшиваются те "узкие места", в которые мы иногда упираемся.

– О каких участках идет речь?

– Речь идет, например, об участке "Достык – Мойынты". Сейчас активно строится второй путь, который в будущем даст увеличение объемов перевозок от пяти раз и выше.

Ускорению перевозок будут способствовать проекты третьего пограничного перехода на границе с Китаем – это "Бахты – Аягоз", а также строительство новой железнодорожной линии по обходу Алматинского железнодорожного узла. Это все очень важно, потому что Казахстан действительно становится центром евразийских транзитных перевозок, и абсолютно точно сегодня это ключевой игрок на рынке контейнерных перевозок.

Фото: пресс-служба АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс"

– А как вы оцениваете инфраструктуру Китая и Европы? Насколько хорошо мы с ними координируем?

– Ценность евразийской железнодорожной инфраструктуры состоит в том, что она развивается синхронно. Таким образом, это позволяет создавать больше сквозных цепочек поставок, способствует тому, что по ней идет больше грузов.

И в Китае понимают необходимость синхронно развивать пограничные переходы. Хорошей иллюстрацией опять же служит рост объемов перевозок.

В Европе на границе, например, "Брест – Малашевиче", с 2016 года появилось пять новых частных терминалов, каждый из которых может взять достаточно солидный объем перевозок в контейнерах и не только. "Сухие" хабы появляются в Польше и Германии. Все это говорит о том, что процесс создания резервов для будущего роста есть на каждой инфраструктуре.

– Как инфраструктурные проекты Казахстана отражаются на вашей компании, скажем так, разгоняется ли аппетит по мере расширения возможностей?

– "Аппетит" у нас у всех хороший: с 2016, с момента создания нашей компании, мы постепенно увеличиваем степень и планку нашего "голода". И если в своем изначальном плане ожидали достижения в 500 тыс. контейнеров только к 2025 году, то уже по итогам 2022 года было перевезено без малого 700 тыс. контейнеров.

Но железнодорожная индустрия – это игра в долгую, и здесь ни у кого не должно быть планов "быстро наесться и успокоиться". Железная дорога – это страновые инвестиции, которые вкладываются на десятилетия вперед. Основные преимущества этих преобразований испытают будущие поколения.

– Какие меры, помимо развития инфраструктуры, необходимо предпринять участникам евразийских перевозок для дальнейшего роста транзита?

– Необходимо новирование технологических процессов, чтобы по одной дефицитной нитке провести максимальное количество контейнеров без необходимости дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Так, только принятые в наших сервисах технологические меры увеличили "населенность" китайского поезда контейнерами, нарастив возможности инфраструктуры на 30%, и сейчас мы говорим о возможностях увеличения еще на 10%.

Важна цифровизация – это дает еще большую транспарентность перевозкам, напрямую влияет на скорость в оформлении документов. И, конечно же, нужно продолжать работу по снижению издержек и повышать качество сервиса.

Но самое главное – формирование человеческого капитала. Это ключевая причина, почему мы активно занялись, в том числе, развитием образовательных программ совместно с ведущими университетами ЕАЭС.