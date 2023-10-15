Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Алматы и еще в двух городах РК
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана из-за сильного ветра и местами снега.
Отметим, что поздно вечером 13 октября в Алматы на Медеу выпал снег. Синоптики прогнозировали в дождь и сильный ветер, но к вечеру на Медеу пошел дождь с переходом в снег. Осадков было не так много как на Шымбулаке, но алматинцы успели почувствовать приближение зимы.