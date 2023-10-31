Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Газ отключили до 1 ноября в двух районах Алматы

Газ отключили до 1 ноября в двух районах Алматы Фото: Zakon.kz
Газовый колодец меняют в Турксибском районе Алматы. В связи с этим газоснабжение в Турксибском и Жетысуском районах частично ограничено, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 31 октября в пресс-службе алматинского филиала АО "КазТрансГаз Аймак", сейчас специалисты проводят ремонт на подземном газопроводе среднего давления, чтобы возобновить бесперебойную подачу газа в дома. Работы проводят на пересечении улиц Кассина и Айбасова. Временное отключение частично затрагивает Турксибский и Жетысуский районы.

"30 октября произведено отключение газоснабжения в жилых домах и на объектах, расположенных в квадрате улиц Турксибского и Жетысуского районах: Рыскулова – Жансугурова – Омарова – Серикова – мкр. Кулагер – Сейфуллина – Акан Сери – Бехтера – Достоевского – Лузина", – говорится в сообщении.

Пусковые работы начали 31 октября и планируют завершить 1 ноября. Горожан, живущих в зоне отключения, просят перекрыть газовые краны и не открывать их, пока не завершат ремонт и не проведут пусковые работы. Ремонт ведут сотрудники Алматинского газового хозяйства УМГ АО "Интергаз Центральная Азия".

Ранее в Алматы отключали газ с 22 по 24 октября в связи с ремонтом газопровода в ТРЦ "АДК".

Читайте также

Приговор экс-вице-министру индустрии Токтабаеву вынесли в Астане
Месторождение никеля и кобальта с запасами на 5,6 трлн тенге вернули в собственность Казахстана
Почему коммунальные службы Алматы перевели на усиленный режим работы
Почему коммунальные службы Алматы перевели на усиленный режим работы
Грозит ли Лакшми Митталу ответственность за трагедию на шахте имени Костенко
Грозит ли Лакшми Митталу ответственность за трагедию на шахте имени Костенко
Никита Дробны
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления