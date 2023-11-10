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Полиция проверяет коммунальные предприятия Алматы

Полиция проверяет коммунальные предприятия Алматы Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы проверяет городские коммунальные предприятия на готовность к зиме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 10 ноября, сотрудники отдела технической инспекции сейчас проверяют, насколько хорошо подготовились к наступлению холодов городские коммунальщики. Инспекцию уже провели на предприятии "Алматы Тазалық".

"Особое внимание уделяется оснащенности производственной базы, а также организации круглосуточного дежурства сотрудников. Согласно графику, проверили технику, оборудование, рабочий инвентарь и расходный материал, маршруты уборочной техники, а также укомплектованность штата. Цель – обеспечение дорожной безопасности, снижение аварийности и создание безопасных условий для горожан", – пояснил замначальника управления административной полиции ДП Алматы Болатбек Баятанов.

Первый этап проверок завершат 15 ноября. Полиции предстоит проинспектировать предприятия, которые подготовили к зимним коммунальным работам 818 единиц техники и более 1,2 тыс. рабочих.

Ранее в акимате Алматы заявили, что коммунальные службы были готовы к очередному ливню.

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