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В Атырау и в Алматы ожидается повышенное загрязнение воздуха

В Атырау и в Алматы ожидается повышенное загрязнение воздуха Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в субботу 11 ноября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау и в Алматы, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 13 областях Казахстана из-за тумана, гололеда и сильного ветра.

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Елена Вебер
Алматы Атырау Казахстан
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