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Штраф 542 млн тенге: компания ограничивала реализацию бензина марки АИ-92 и дизтоплива

заправка Фото: Zakon.kz
В Алматы ТОО "Petrosun" привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.
"В текущем году ТОО "Petrosun" необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка, с которыми имело действующие договорные отношения", – рассказали в Департаменте АЗРК по городу Алматы.

Кроме того, действия ТОО привели к нарушению условий договоров с отдельными контрагентами и повлекли ущемление их законных прав и интересов.

ТОО "Petrosun" привлекли к административной ответственности на сумму 542,9 миллионов тенге, по факту злоупотребления доминирующим положением.

В 2022 году прокуратура Алматы проверила деятельность ТОО "Petrosun" и установила, что компания искусственно завышала цены на автогаз.

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