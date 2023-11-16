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В Казахстане школьницы стали чаще беременеть

В Казахстане школьницы стали чаще беременеть Фото: pixabay
В Казахстане резко выросло количество подростковых беременностей. За последние несколько лет юных мам стало вдвое больше, сообщает Zakon.kz.

Существенный скачок произошел в первый год пандемии, но даже после отмены карантина ситуация лучше не стала, сообщает Ranking.kz.

"Такую динамику можно объяснить скорее ростом количества подростковых беременностей, нежели уменьшением числа абортов. Статистика искусственного прерывания беременности у несовершеннолетних девочек за последние годы менялась незначительно, держась в пределах 1,1–1,2 тысяч случаев за 12 месяцев", – сообщают аналитики. 


По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), беременность в раннем возрасте имеет ряд медицинских осложнений, от бесплодия из-за абортов до повышенного риска эклампсии и недоношенности плода.

Эксперты отмечают, что подростковая беременность является более частым явлением среди населения с более низким уровнем образования или экономическим статусом. 

В октябре 2023 года мы рассказывали о случае, когда в Талдыкоргане школьница забеременела от мужа своей сестры. Об интересном положении девочки узнали в то время, когда она проходила медосмотр. 

Полиция по данному факту зарегистрировала уголовное дело по статье 122 УК РК ("Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"). В качестве подозреваемого лица в материалах дела выступает 21-летний родственник несовершеннолетней.

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