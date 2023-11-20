Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Все больше иностранцев приезжают в Улытаускую область

Все больше иностранцев приезжают в Улытаускую область Фото: primeminister.kz
Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы на брифинге в СЦК 20 ноября 2023 года заявил, что наблюдается рост количества въездных туристов в регионе на 7%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Берик Абдыгалиулы сообщил, что несмотря на наличие логистических проблем, наблюдается рост количества въездных туристов на 7%.

"При этом количество иностранцев, посетивших регион, выросло почти в два раза. Объем услуг, оказанными гостиницами вырос до 240 млн тенге или на 32%. Увеличилась периодичность движения поездов и авиарейсов из Алматы и Астаны. В октябре запущен авиарейс в Шымкент. В Жанааркинском районе открыты два гостиничных комплекса. В 2024 году в Жезказгане планируется ввод двух гостиниц общей вместимостью 100 мест стоимостью 1,5 млрд тенге", – добавил глава региона.

Также в областном центре, по его словам, запланирована реконструкция действующей гостиницы с привлечением франшизы известных брендов гостиничного бизнеса.

"Имеются планы по развитию объектов придорожного сервиса. Завершится строительство новой дороги до историко-культурного комплекса "Жошы хан" и мавзолея Домбауыл. Корпорацией Казахмыс разработаны эскизы благоустройства подножия горы Әулиетау, родников Күмісбұлақ и Тасбұлақ в Улытауском районе", – резюмировал Берик Абдыгалиулы.

20 ноября Берик Абдыгалиулы заявил, что Улытауская область становится интересной для инвесторов.

Читайте также

В Астане – снег, в Алматы и Шымкенте – дождь: прогноз погоды на ближайшие три дня
Жезказган хотят сделать новым экономическим и туристическим центром
Жезказган хотят сделать новым экономическим и туристическим центром
Сломанные лодки в степи ужаснули казахстанцев
Сломанные лодки в степи ужаснули казахстанцев
Мадина Мамырханова
Улытауская область Абдыгалиулы Берик
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
Что изменилось в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева
Что изменилось в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления