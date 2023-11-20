Все больше иностранцев приезжают в Улытаускую область
Фото: primeminister.kz
Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы на брифинге в СЦК 20 ноября 2023 года заявил, что наблюдается рост количества въездных туристов в регионе на 7%, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Берик Абдыгалиулы сообщил, что несмотря на наличие логистических проблем, наблюдается рост количества въездных туристов на 7%.
"При этом количество иностранцев, посетивших регион, выросло почти в два раза. Объем услуг, оказанными гостиницами вырос до 240 млн тенге или на 32%. Увеличилась периодичность движения поездов и авиарейсов из Алматы и Астаны. В октябре запущен авиарейс в Шымкент. В Жанааркинском районе открыты два гостиничных комплекса. В 2024 году в Жезказгане планируется ввод двух гостиниц общей вместимостью 100 мест стоимостью 1,5 млрд тенге", – добавил глава региона.
Также в областном центре, по его словам, запланирована реконструкция действующей гостиницы с привлечением франшизы известных брендов гостиничного бизнеса.
"Имеются планы по развитию объектов придорожного сервиса. Завершится строительство новой дороги до историко-культурного комплекса "Жошы хан" и мавзолея Домбауыл. Корпорацией Казахмыс разработаны эскизы благоустройства подножия горы Әулиетау, родников Күмісбұлақ и Тасбұлақ в Улытауском районе", – резюмировал Берик Абдыгалиулы.
20 ноября Берик Абдыгалиулы заявил, что Улытауская область становится интересной для инвесторов.
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