Как решаются проблемы Улытауской области, рассказал глава региона

"В текущем году реализуются 10 инвестпроектов по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 117 км на сумму 10 млрд тенге. Эти меры позволят сократить износ с 54,1% до 51,2% водоснабжения, в Жезказгане – с 72% до 36%. В 2024 году запланирован ввод двух проектов стоимостью 15 млрд тенге по реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений с применением передовой технологии очистки воды (мембранная система) и внутригородских водопроводных сетей Жезказгана", – заявил глава региона.

В справочной информации в брифингу акима Улытауской области сказано, что 70% воды потребляется из Кенгирского водохранилища, 30% из подземных источников.





Также отмечается, что продолжается реконструкция Уйтас-Айдосского группового водовода, в текущем году выделено 4,3 млрд. тенге, проложено 12,4 км водовода из 21,4 км. В следующем году работы будут завершены полностью: общая стоимость 1 этапа – 16,8 млрд тенге. 2023-2024 годы.

Он также добавил, что наиболее острый вопрос, волнующий жителей региона, особенно областного центра – это некачественная питьевая вода.