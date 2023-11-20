Как решаются проблемы Улытауской области, рассказал глава региона
Фото: primeminister.kz
Аким области Улытау Берик Абдыгалиулы в СЦК озвучил главные проблемы региона, а также рассказал, как они решаются, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Берик Абдыгалиулы заявил, что самая большая проблема области – это дороги, особенно дорога между Кызылордой и Жезказганом.
"Кызылординская часть достраивается, а вот Жезказганскую часть в этом году приостановили из-за роста цен. Выделенных 90 миллиардов тенге не хватило на строительство дороги. Сейчас правительство совместно с Азиатским банком развития (АБР) увеличило его до 145 миллиардов. На следующий год выделено 50 миллиардов и проводится конкурс", – отметил аким Улытауской области.
При этом он признал, что плохое состояние дорог ограничивает развития региона и привлечение инвестиций. Также это оказывает влияние на себестоимость привозных продуктов. Для решения проблемы, заверил аким, большая работа.
"С начала года реконструировано и отремонтировано всего 172 км (6,5%) из них 15 км автодорог республиканского и 53 км областного значения (строительство 10,2 км, реконструкция 6,5 км, средний ремонт 36 км), по "Ауыл-Ел бесігі" отремонтировано 45 км и 59 км внутригородских дорог на общую сумму свыше 12 млрд тенге", – сказал Берик Абдыгалиулы.
Он также добавил, что наиболее острый вопрос, волнующий жителей региона, особенно областного центра – это некачественная питьевая вода.
"В текущем году реализуются 10 инвестпроектов по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 117 км на сумму 10 млрд тенге. Эти меры позволят сократить износ с 54,1% до 51,2% водоснабжения, в Жезказгане – с 72% до 36%. В 2024 году запланирован ввод двух проектов стоимостью 15 млрд тенге по реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений с применением передовой технологии очистки воды (мембранная система) и внутригородских водопроводных сетей Жезказгана", – заявил глава региона.
В справочной информации в брифингу акима Улытауской области сказано, что 70% воды потребляется из Кенгирского водохранилища, 30% из подземных источников.
Также отмечается, что продолжается реконструкция Уйтас-Айдосского группового водовода, в текущем году выделено 4,3 млрд. тенге, проложено 12,4 км водовода из 21,4 км. В следующем году работы будут завершены полностью: общая стоимость 1 этапа – 16,8 млрд тенге. 2023-2024 годы.
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