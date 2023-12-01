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ВИЧ в больнице Алматы: инфекционист назвал причину заражения пациентов

ВИЧ в больнице Алматы: инфекционист назвал причину заражения пациентов Фото: pixabay
Пациенты Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алматы, которые заразились ВИЧ, больше не обращались с жалобой. Об этом 1 декабря 2023 года рассказал директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Бауыржан Байсеркин, сообщает Zakon.kz.

Все три пациента, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставлены на диспансерный учет в СПИД-центр. Они обеспечены антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им бесплатно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"После выявления положительного ВИЧ-статуса зараженные получают соответствующее лечение, как арт-терапия, динамическое наблюдение. То есть всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. И никаких обращений на сегодня не было. Причина заражения известна – произошло инфицирование в период оказания медицинской помощи через нестерильный инструментарий".Бауыржан Байсеркин

Медперсонал больницы был уволен, а главврач Нариман Табынбаев отстранен от работы.

"В эпидемиологическом плане мы, как служба по профилактике ВИЧ-инфекции, своевременно приняли меры, поэтому ограничились тремя случаями, которые произошли. Потому что у нас есть база эпидемиологического слежения, которая позволяет при оказании медпомощи сопоставить факторы, что эти факторы находились в одном и том же медучреждении, и своевременно принять меры для того, чтобы не допустить дальнейшее инфицирование и локализовать его прямо на месте".Бауыржан Байсеркин

Кроме того, по словам инфекциониста, за последние годы случаев внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции не регистрировалось.

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На сегодня в Казахстане на диспансерном учете находятся более 30 тыс. человек, в Алматы их порядка 4 тыс.

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Что показало расследование заражения ВИЧ пациентов в Алматы

О выявлении трех случаев заражения ВИЧ в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы стало известно 14 июня 2023 года. Комиссия Минздрава провела в больнице расследование по выявлению источников передачи инфекции. Также по результатам проверки от должности отстранили главу ЦГКБ Алматы Наримана Табынбаева.

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