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Законодательство РК

Количество уволенных казахстанцев продолжает расти

Количество уволенных казахстанцев продолжает расти Фото: freepik
По состоянию на 1 декабря 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 206,6 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

При этом, как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, 186 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.

"Общая сумма выплат составила 44,5 млрд тенге", – говорится в сообщении, опубликованном 12 декабря.

Отметим, что месяцем ранее количество уволенных с начала текущего года казахстанцев было на 19,7 тыс. меньше.

"По состоянию на 1 ноября 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 172,3 тыс. человек, при этом 166,3 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 37,8 млрд тенге", – говорилось в сообщении.

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Количество уволенных казахстанцев растет

Как напомнили в Минтруда, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу".Пресс-служба МТСЗН РК

В целях реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.

Ранее сообщалось, Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

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