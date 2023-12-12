Количество уволенных казахстанцев продолжает расти
При этом, как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, 186 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.
"Общая сумма выплат составила 44,5 млрд тенге", – говорится в сообщении, опубликованном 12 декабря.
Отметим, что месяцем ранее количество уволенных с начала текущего года казахстанцев было на 19,7 тыс. меньше.
"По состоянию на 1 ноября 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 172,3 тыс. человек, при этом 166,3 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 37,8 млрд тенге", – говорилось в сообщении.
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Как напомнили в Минтруда, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу".Пресс-служба МТСЗН РК
В целях реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.
Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.
Ранее сообщалось, Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.
Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.