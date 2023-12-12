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В Минтруда объяснили, почему растет число уволенных в Казахстане

В Минтруда объяснили, почему растет число уволенных в Казахстане Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах премии "Алтын Сапа" 12 декабря прокомментировала вопрос о том, надо ли оценивать повышение числа уволенных, как предпосылку для роста уровня безработицы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у главы Минтруда и соцзащиты населения, с чем связан рост числа уволенных в Казахстане и говорит ли это о повышении уровня безработицы.

"Нет, это естественное движение рабочей силы, вы понимаете да, что у нас есть те, кто достигает пенсионного возраста, есть те, которые хотят поменять работу и сегодня тренд на рынке труда у нас складывается такой, что свободная занятость, свободный график", – заявила Светлана Жакупова.

В этом случае, по ее словам, речь идет о платформенной занятости.

"Структура рынка труда меняется и мы должны привыкать к этому", – заявила министр.

12 декабря стало известно, что по состоянию на 1 декабря 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 206,6 тыс. человек.

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