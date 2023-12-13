Депутат: Военнослужащие и силовики недовольны своими пенсиями

Депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков в своем запросе заявил, что к нему часто обращаются по поводу начисления базовой пенсии пенсионерам-военнослужащим и сотрудникам силовых структур РК, сообщает Zakon.kz.

Базовая пенсионная выплата предоставляется лицам, которым пенсионные выплаты за выслугу лет назначены до 1 января 2016 года.



"Это, по мнению пенсионеров, ущемляет конституционные права, так как при одинаковых выслугах лет пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1 января 2016 года, получают базовую пенсию, а те, кто вышел после 1 января 2016 года, не получают. Сами пенсионеры неоднократно обращались во все инстанции по этому вопросу". Ерлан Стамбеков

В одном из ответов уполномоченный государственный орган предоставил ответ о том, что распоряжением премьер-министра от 10 февраля 2023 создана рабочая группа по совершенствованию социального обеспечения и систем оплаты труда, по итогам деятельности которой устанавливают специальные надбавки к сумме пенсионных выплат за выслугу лет уволенным в период с 2016 по 2023 год в размере государственной базовой пенсии на 2024-2026 годы.

"Вместе с тем хотелось бы уточнить, на какой стадии находятся эти принятые меры, а также они временные или на этом вопрос пенсионеров исчерпан? Как отмечал глава государства в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года: "Обстановка в мире очень сложная. Во многих странах усиливаются инфляция и рост цен. Между государствами нарастает противостояние, разгораются вооруженные конфликты. Все это оказывает негативное влияние и на Казахстан". Учитывая международную обстановку, считаю, что нашей стране в данный момент крайне необходимо усиливать и мотивировать силовой блок в нашей стране. В том числе, путем обеспечения достойной пенсией, где каждый военнослужащий или сотрудник правоохранительных органов будет знать, что ему обеспечена достойная старость". Ерлан Стамбеков

Он попросил рассмотреть вариант о внесении изменений в Социальный кодекс РК по восстановлению выплат базовой пенсии сотрудникам вышеуказанных структур с момента выхода на пенсию, не деля их на вышедших до и после 2016 года. А также предоставить им право полностью использовать остатки своих пенсионных накоплений в ЕНПФ. Так как с момента выхода на пенсию они являются полноценными пенсионерами, такими же, как и остальные пенсионеры.

В Казахстане с начала 2023 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 33,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 930,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 103,1 млрд тенге.

