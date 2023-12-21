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В КТЖ проинформировали о ситуации на железных дорогах во время снежного циклона

В КТЖ рассказали какова ситуация на железных дорогах во время снежного циклона Фото: КТЖ
Представители КТЖ сообщили, что движения поездов в Жамбылской области, где из-за снега была объявлена ЧС курирует оперативный штаб с участием всех причастных служб и руководства ДП на транспорте, передает Zakon.kz

Также сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий на железнодорожных участках Шымкент - Тараз и Шу-Отар было введено ограничение скорости движения поездов. В связи с чем свыше 30 пассажирских поездов отставали от графика движения. Железнодорожники круглосуточно обеспечивали бесперебойную работу транспорта.

Для обеспечения безопасности движения и корректировки графика было отменено курсирование шести пассажирских поездов по направлениям Астана-Алматы-Астана, Атырау - Алматы, Актобе - Алматы, Алматы-Жезказган.

В КТЖ рассказали какова ситуация на железных дорогах во время снежного циклона

Фото: КТЖ

"Снежный циклон вызвал перебои энергоснабжения в регионе, из-за чего произошла вынужденная остановка пассажирского поезда "Алматы 2 – Атырау". Железнодорожники оперативно заменили электровоз на тепловоз", - говорится в сообщении КТЖ.

Национальным перевозчиком было организовано питание для 10,8 тыс. пассажиров (из них 5,7 тыс. - в вагонах-ресторанах и вагонах-барах, свыше 5,1 тыс. – на станциях Шу, Шымкент и Отар).

Также в этот период железнодорожниками было вывезено 11 тыс. кубометров снега.

Для удобства пассажиров билетные кассы работали круглосуточно. С 14 по 18 декабря возвращено свыше 5 тыс. билетов на отмененные поезда.

Ранее мы писали, что в связи с объявлением 15 декабря чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области отменяется курсирование ряда поездов

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