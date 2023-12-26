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Синоптики РГП "Казгидромета": неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха не ожидаются

Синоптики РГП "Казгидромета": неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха не ожидаются Фото: pixabay
Метеорологические условия во вторник 26 декабря, в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, сообщает Zakon.kz

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 26-28 декабря 2023 года. Согласно прогнозу, в столице и двух крупнейших городах страны ожидаются осадки.

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