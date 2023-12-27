Непогода сорвала предновогодние мероприятия на севере Казахстана

Север страны сковала гололедица. Из-за критической ситуации в областных центрах пришлось отменять обещанные предновогодние торжества. Непогода наблюдается в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, сообщает Zakon.kz.

Аномальное потепление привело к массовому таянию снега. Ситуацию усугубил проливной дождь. Из-за стихии в Кокшетау пришлось отменить торжественное зажигание главной новогодней елки, сообщает телеканал "КТК".

В Петропавловске экстренно отменили праздничное открытие новогоднего городка. Парк на берегу озера Пестрое, где он расположен, тоже превратился в сплошной каток.

Шквальный ветер и буран парализовали движение на обледенелых автотрассах. Из-за непогоды школьники остались учиться дома. Синоптики объясняют природные катаклизмы влиянием атлантического циклона.

"В ближайшие дни влияние циклона сохранится. Ожидается неустойчивая погода с порывистым ветром, метелью, осадками и гололедом. Ближе к Новому году ожидается понижение температуры воздуха ночью до 15-20 градусов мороза, днем до 7-12 градусов мороза", - прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП "Казгидромет" по СКО Гульзат Газизова.

В Костанайской области тоже разбушевалась непогода. Штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду оставил без электричества более ста населенных пунктов. В Тобыле сорвало кровлю многоэтажки, в Костанае случилось массовое ДТП, а в Лисаковске упала новогодняя ель. Коммунальщики региона работают в сложнейших условиях. А полиция и спасатели в очередной раз просят оставаться дома.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области во время сильного бурана без вести пропали бабушка с внучкой. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали. Спасатели пытаются определить их местонахождение.