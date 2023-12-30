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В МЧС рассказали о спасении застрявших на трассах казахстанцев

В МЧС рассказали о спасении застрявших на трассах казахстанцев Фото: МЧС РК
За прошедшие сутки, 29 декабря 2023 года, на автодорогах Карагандинской области силами ДЧС из застрявших в снежных заносах автомобилей спасено 13 человек, в том числе пять детей, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, помимо сотрудников ДЧС в спасательной операции были задействованы и военнослужащие воинской части 52859. Совместными усилиями удалось эвакуировать в ближайшие кемпинги и населенные пункты 435 человек, в том числе 42 ребенка.


"Совместно с МИО были сопровождены и размещены в пунктах обогрева 186 человек, в том числе 24 детей. В Бухар-Жырауском районе проводились поиски троих мужчин, которые из-за погодных условий заблудились при выпасе скота. Пропавшие были найдены в 2 км от села Красная Нива". МЧС РК

МЧС просит казахстанцев воздержаться от поездок и пеших походов за пределы населенных пунктов. 

Ранее сообщалось, что в 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря. Подробнее о погоде читайте здесь. 

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МЧС РК Карагандинская область
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